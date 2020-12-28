Bingöl'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

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Aziz ÖNAL/ KARLIOVA(Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkça mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Karlıova ilçesinde 3 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında; ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Silahlar ve mermilere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2020-12-28 13:51:54



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