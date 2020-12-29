Karlıova’da cadde ve sokaklar modern aydınlatmalarla renklendi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde cadde ve sokaklar modern aydınlatmalarla renklendirildi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçenin ana cadde ve sokaklarının geceleri yeterince aydınlık olmamasının ardından çalışma yaptırdı. Yapılan çalışmalar kapsamında ana cadde ve sokaklar modern aydınlatmalarla döşendi. Ayrıca ilçenin giriş ile çıkışına da ‘Karlıova’ya Hoş geldiniz’ tabelası asıldı.

Aydınlatmaların tamamlandığını aktaran Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl,“Bilindiği üzere ilçe merkezinde çok az miktarda ışıklandırmalar vardı. Sokak lambaları çok azdı. Belediye başkanımızın girişimleri, projeleri sayesinde ilçe merkezinde özellikle çarşı merkezinde, görselliği ile çok iyi olan baktığın zaman ferahlatan yeni ışıklandırmalar yapıldı. Sokak aralarına da güneş enerjili lambalar atıldı. İlçemizin giriş ve çıkışına ışıklandırmalar yapıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha da iyisi olacak” dedi.

Karlıova ilçesinde ilk defa böyle bir hizmet gördüğünü belirten vatandaşlardan Cafer Gökçe ise “Köyde yaşıyorum. Karlıova’ya da devamlı gidip geliyorum. İlk defa böyle bir hizmet Karlıova’da gördüm. Allah bin kere razı olsun” şeklinde konuştu.

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