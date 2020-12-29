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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de öğrencilere tablet dağıtımı başladı

İHA

Bingöl’de öğrencilere tablet dağıtımı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Bingöl’deki öğrencilere bin 830 adet tablet bilgisayar dağıtımı başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için tedarik edilen tablet bilgisayarlardan bin 830 tanesi Bingöl'de dağıtılmaya başlandı.İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ailelerin gelir durumu, çocuk sayısı, çocukların başarı durumuna göre tabletlerin dağıtılmaya başlandığını söyledi.
Tabletlerin okul müdürlüklerini teslim edildiğini aktaran İl Müdürü Rahmi Güney, “Öğrencilerimizin uzaktan eğitim almak durumuyla karşı karşıya kalması gerçeğinden hareketle bugün bakanlığımız tarafından gönderilen tabletleri ilçe Milli Eğitim Müdürlerimize ve okul müdürlerimize teslim edeceğiz. Şimdilik bin 830 adet tablet elimize ulaşmış durumda. Bizde il olarak bir kısım tableti valiliğimiz başta olmak üzere hayırsever kişi ve kurumlarımızdan tedarik etmiş durumdayız. O tabletlerimizde peyder pey alınıyor. Onları da teslim edeceğiz. Tabi gönül arzu eder bu sayı artsın.Bakanlığımız tarafından etap etap devamı sağlanmaya çalışılacak. Her il için belli bir kontenjan belirlenmiş durumda. Bizde yerelde bu süreci birebir takip ediyoruz. Bu dönem anlaşılıyor ki çocuklarımızı uzaktan eğitim ile uzaktan eğitim ile devam etmek zorunda kalacağız. İnşallah umut edelim ve gayret gösterelim kurallara uymak suretiyle ikinci dönem çocuklarımız okullarına kavuşsunlar. Ailelerin gelir durumuna, çocuk sayısına, çocukların başarı durumuna gibi kriterlere istinaden bu tabletleri ulaştıracağız. İnşallah faydalı olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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