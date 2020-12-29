Öğrencilere EBA üzerinde trafik eğitimi

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli trafik timleri, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilere online trafik eğitimi verdi. Karlıova'da 15, Yedisu’da ise 4 okuldaki öğrencilere verilen eğitimlerde trafik kurallarının yanı sıra Covid19 pandemesi nedeniyle de bilgiler verildiği aktarıldı.
Öğrencilerin ilgi gösterdiği eğitimlerin uzaktan eğitim sürecinde EBA üzerinden devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.