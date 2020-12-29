Yaralı dağ keçisi tedaviye alındı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Yayladere ilçesine bağlı Sürmelikoç köyü kırsalında bulunan yaralı dağ keçisi Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek tedaviye alındı.
Yayladere ilçesine bağlı Sürmelikoç köyü kırsalında hayvanlarını otlatan bir kişi, yaralı ve bitkin haldeki dağ keçisini buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne durumun bildirilmesinin ardından köye gelen ekipler, keçinin sol arka ayağında kırık tespit etti. Dağ keçisi burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne gönderilerek, tedaviye alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-12-29 18:47:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.