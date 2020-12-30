Bingöl’de ev yangını

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Beyaztoprak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde soba bacasından çıkan kıvılcım eve sıçradı. Evi bir anda alevler sardı. Dumanların arasında kalan ev sahibi dışarı çıkarak durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Köye giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından dolayı ev kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.