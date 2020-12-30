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Bingöl’de “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi

İHA

Bingöl’de “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi

Bingöl polisi, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında aileleri bilgilendirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki alışveriş merkezinin önünde stant kuruldu. Kurulan stantta emniyet görevlileri, madde kullanımı ile mücadelede annenin önemi, madde kullanımı ile mücadelede ailelerin neler yapabilecekleri ve madde kullanan kişilerin belirtileri konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Uyuşturucu madde satıcıları ve kullanan şahıslara karşı kararlılıkla yürütülen çalışmaların devam edeceği de bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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