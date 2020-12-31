Bingöl’de bir evde silahlar ele geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından yapılan çalışmada tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi, 1 şüpheli gözaltına alınırken çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada:“İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Karlıova ilçesi kırsalında bulunan 1 adreste uzun namlulu silah, tabanca, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararı neticesinde, 1 adrese operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen adreslerde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.
Evde yapılan aramalarda ele geçirilenlerin 1 adet av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği, 34 adet av tüfeği fişeği, 121 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 Adet 9 mm çapında Baretta marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Yavuz Gold Marka kuru sıkı tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü oluğu aktarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.