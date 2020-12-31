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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

İHA

Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Bingöl Belediyesi'nin envanterine 8 yeni araç dahil ederek araç filosunu güçlendirdiği bildirildi.
Bingöl'de belediye araç filosuna 4 adet panelvan araç, 1 vidanjör, 1 çöp aracı, 1 minibüs ve 1 pikap olmak üzere 8 adet yeni aracı dahil etti. Belediye Başkanı Erdal Arıkan'da araç parkını gezerek hizmet ağına dahil edilen yeni araçları inceledi. Belediye çalışanlarıyla da bir araya gelen Başkan Arıkan, personelin talep ve önerilerini dinledi.
İnsan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yeni araçlarla birlikte mevcut araç sayısının 110’a çıkarıldığını kaydetti.
Başkan Arıkan açıklamasında “Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet etmek için 4 adet panelvan araç, 1 vidanjör, 1 çöp aracı, 1 minibüs ve 1 pikap olmak üzere 8 adet yeni aracı filomuza dâhil ettik. Bir yandan araç ve gereç filomuzu güçlendirerek vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tedarikini, tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Zaman içerisinde araç filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Konuşmasını sürdüren Arıkan," Farklı görev ve sorumluluklarımız olsa da hepimizin temel gayesi kadim kentimiz Bingöl’e hizmet etmektir. Bu doğrultuda her birimiz ilimize, insanımıza hizmet etmek için canla başla çalışmalı, sorumlu olduğumuz çevremize karşı faydalı olmalıyız. Ekmeğini yedimiz, suyunu içtiğimiz bu kadim topraklara elbirliğiyle hizmet edeceğiz"ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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