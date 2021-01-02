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Bingöl'de ele geçirilen teröristlere ait mühimmat imha edildi

DHA

Bingöl'de ele geçirilen teröristlere ait mühimmat imha edildi


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Yıldırım-9 operasyonunda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler, imha edildi. 
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl kırsalında yürütülen Yıldırım-9 operasyonunda, arazi arama-tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş plastik bidonlar içinde teröristlerin kullandığı mühimmat ve malzemeler bulundu. Ele geçirilen 5 el bombası, 1905 fişek, güneş enerjisi paneli, 20 metre elektrik kablosu ve 4 pil ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-01-02 22:00:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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