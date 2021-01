Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de sokağa çıkma kısıtlaması ve kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için izin belgesi alan Ömer Önal, kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla hafta sonları sokak sokak gezerek hayvanları besliyor. Önal, "Gidebildiğim yere kadar gidiyorum. Gidemediğim onca köy var. Bakamadığım hayvan sayısı çok. Elimden geldiğince kendi aracımla devriye gezerek gördüğüm sokak hayvanlarını besliyorum" dedi.

Bingöl'de fotoğrafçı Mehmet Önal, sokağa çıkma kısıtlamaları ve ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 2 ay önce mama alarak sokak sokak gezmeye başladı. Belediyeden ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden hayvanları, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da beslemek için izin alan Önal, otomobiliyle köylere kadar giderek hayvanların bulundukları alanlara mama bırakıyor. İşinden arta kalan zamanlarını ve hafta sonlarını hayvanları beslemek için değerlendirdiğini belirten Önal, "Kendi bütçemle aldığım mamalarla sokak hayvanlarını besliyorum. Yetişemediğim durumlarda çevremden, arkadaşlarımdan aldığım mama yardımları ile besleme yapıyorum. Sağ olsunlar, hiçbiri de bu isteğimi geri çevirmiyor. Gidebildiğim yere kadar gidiyorum. Gidemediğim onca köy var. Bakamadığım hayvan sayısı çok. Elimden geldiğince kendi aracımla devriye gezerek gördüğüm sokak hayvanlarını besliyorum" dedi. Önal, destek gelmesi halinde besleme alanını daha da genişletip, daha çok sokak hayvanını besleyebileceğini söyledi.

'HAYVANLARA YAPILANLARI GÖRDÜKÇE İNSANLIĞIMDAN UTANIYORUM'

Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet, tecavüz gibi haberleri gördükçe kendisinden ve insanlığından utandığını söyleyen Önal, "Bu hiçbir vicdanlı insanın yapabileceği bir şey değil. Tek isteğim, sokak hayvanlarını, hayvan haklarını koruyan yasanın bir an önce yürürlüğe girmesidir. Hayvanlara yönelik kötü şeyleri yapan her kimse, kim olursa olsun, bunları yapmaya hakları yoktur. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Hiçbir canlıya, kadına, çocuğa hiçbir şekilde şiddet uygulansın istemiyorum. Bu Müslümanlığa da yakışmayacak bir harekettir. Herkes haftada ortalama 50 lira gibi bir harcama ile sokak hayvanlarına rahatlıkla bakabilir. Bu hareket dünyadaki en mutlu hareket olabilir" diye konuştu.

'SOKAK HAYVANLARININ KİMSEYE ZARARI YOK'

Sokak hayvanlarının kendisini tanıdığını ve kimseye zarar vermediğini vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Bu hayvanların kimseye zarar verecekleri bir durum yok. Her hafta sonu buraya geliyorum, köpekler geldiğimi gördüklerinde aracımın peşinden geliyorlar. Bana fiziksel herhangi bir zararları da olmadı. Saldırganlıkları da yok. Hiçbir insana zarar verebilecek kapasitede değiller. Siz zarar vermediğiniz sürece, onların zarar vermeleri mümkün değil. Bu canlılar insanlardan daha akıllı ve daha sempatik. İlk geldiğimde anneleri biraz hırçındı, koruma içgüdüsü ile hırlıyor, yavrularını korumaya çalışıyordu. Onların bana güvenmelerini sağladım. Şu anda anne köpek, yavrularını yanıma bırakıp güvenle yanımızdan uzaklaşabiliyor. Bu bölgenin yanında bir sağlık ocağı var. Orada çalışan bir temizlik görevlisi sağ olsun battaniye ve tahtalarla bu yavrulara bir barınak yapmış. Aynı zamanda kendisi de ekmek, kasap artıkları gibi besin maddeleri ile besleme yapıyor. Biz de yardım etmeye çalışıyoruz."

