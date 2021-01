Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova, bu kış kara hasret kaldı

Bingöl’de yılın 5 aydan fazlasını karla geçiren Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova ilçesi bu kış mevsiminde kara hasret kaldı. Bugüne kadar sadece bir kez kar yağışı olduğunu belirten ilçe sakinleri, yıllar sonra ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de bu yıl kış mevsimini hissettirecek yağışlar olmadı. Her kış Kasım ayından Mart ayına kadar kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesi'nde bu kış sadece 22 Aralık’ta kar yağışı yaşandı. Her yıl bu Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan ilçede, 3 hafta önce yağan kar da güneşli havanın etkisiyle eridi.

Eski zamanlarda ilçeye en az 2 metre kar yağdığını ama bu yıl ise neredeyse hiç yağmadığını dile getiren yöre sakinlerinden 63 yaşındaki Abdulbaki Turhan, “Bugüne kadar hiç böyle bir zaman görmedim. Bu sene hiç kar yok. Mevsim çok değişik, her nedense bilmiyorum. Eskiden en azından 2 metreden fazla kar yağıyordu. Elektrik direklerinin üstüne ellerimizi koyabiliyorduk. Birkaç senedir Karlıova’da kar yağmıyor diye biliriz bilhassa bu sene hiç yok yani. Hiç yağmadı. Mevsimler çok değişti, zaman çok değişti. İklim midir bilmiyorum ama bu sene çok değişiklik var” dedi.

İlçeye kar yağmasının önemli olduğunu dile getiren Turhan, “Bizim bu memlekette kar olmadı hayat şartları çok zordur. Yağmurdan ziyade bizim memlekette kar çok faydalıdır. İlkbahar mevsimi geldiği zaman karlar erir ve toprağa girer” diye konuştu.

İlçede güneşli havadan dolayı memnun olan Kubettin Bulki ise “Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Çok güzel bir sene geçiriyoruz. Havalar güzel herkes dışarda. Yani bu mevsimde kar yok havalar sıcak” diye konuştu.

