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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 üniversite mezunu imam, namaz sonrası çocuklara matematik dersi veriyor

DHA

3 üniversite mezunu imam, namaz sonrası çocuklara matematik dersi veriyor


Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 3 üniversite mezunu olan imam Ahmet Çelik (28), namaz sonrası çocuklara hem Kur'an-ı Kerim öğretiyor hem de matematik dersi veriyor. Öğrenciler ve köy halkı ile daha iyi iletişim kurabilmek için Zazaca öğrenen Çelik, "Hem dil öğrenmiş oldum hem de onların halini anlayarak onlarla muhabbet edebiliyorum. Amacımız, bulunduğumuz çevreyi yeşillendirmek, çevremizdeki insanlara bir şeyler katabilmek, başka yerlere gittiğimiz zaman da burada kalıcı eserler bırakabilmektir" dedi.
İstanbul doğumlu Ahmet Çelik, 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandıktan sonra öğrenimine devam ederken, 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ön Lisans Bölümü'nde okumaya başladı. Her iki üniversiteden de 2016'da mezun olan Çelik, 2017'de Genç ilçesi Servi beldesi Tarlabaşı köyüne cami imamı olarak atandı. Çelik, 2018 yılında da Erzurum Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı'nı bitirdi. Köyde görevine devam eden Ahmet Çelik, namaz sonrası kalan vakitlerinde gençlere camide hem Kur'an-ı Kerim öğretmeye hem de matematik dersi vermeye başladı. Farklı derslerde de öğrencilere yardım etmeye çalıştığını belirten Çelik, "Çünkü hem dini hem de fenni ilimlerin beraber olması tüm memleketler, devletler için çok önemlidir. Burada hem manevi gelişimlerine hem de okul gelişimlerine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.
KİTAP DA ÇIKARDI 
Üniversite yıllarında yazmaya başladığı 'Matematik ne söyler?' adlı kitabını da köyde tamamladığını kaydeden Çelik, "Okul yıllarımda ders aralarında hep arkadaşlarımın sorularını çözerek onlara da ders anlatıyordum. Uzun zamandır da niyetim vardı. Göreve başlamam vesile oldu. Boş zamanlarımda kitap yazma üzerine çalışmalar yaptım. Amacım sadece kitap basmak değildi. İnsanlara faydalı olmayı hedefledim. Buraya yerleştikten yaklaşık 1 yıl içinde kitabı tamamladım. Alanında uzman hocalarımıza okutturduktan sonra son halini vererek basımını tamamladık. Şu anda da kitapçılarda ve internet sitelerinde bulunabiliyor. Kitap içinde üslü sayılarla ilgili keşfettiğim bir formül de var. Patentini almadım ama öncüsü olduğumu söyleyebilirim" dedi.
ZAZACA ÖĞRENDİ
Görev yaptığı köydeki öğrenciler ve bölge halkı ile daha iyi iletişim kurabilmek için Zazaca da öğrendiğini dile getiren Çelik, "Öğrenmek bize avantaj sağladı. Öğrenciler ve cemaatle Zazaca konuşmaya başladım. Hem dil öğrenmiş oldum hem onların halini anlayarak onlarla muhabbet edebiliyorum. Amacımız; bulunduğumuz çevreyi yeşillendirmek, çevremizdeki insanlara bir şeyler katabilmek, başka yerlere gittiğimiz zaman da burada kalıcı eserler bırakabilmektir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-01-07 10:04:47

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