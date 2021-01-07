Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni, borçlusu vurmuş (2)

TUTUKLANDI
Bingöl'de, silahla ateş edilmiş cansız bedeni arazide çöp poşeti içinde bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ı öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Samet Ateş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-01-07 15:45:07
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