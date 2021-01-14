Beklenen kar geldi, o ilçe beyaza büründü

Bu kış sadece bir kez karın yağdığı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bugün sabah erken saatlerinde başlayan kar, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü.

Meteoroloji’nin ülke genelindeki birçok ili yağış konusunda uyarmasının ardından, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.Bu kış mevsiminde sadece bir kez kar yağana normalde bu aylarda 2 metreye yakın kar olan ilçede, sabahın erken saatlerinde başlayan kar sevindirdi. Kar yağışı ile birlikte ilçe tamamen beyaza büründü, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.Güne karla uyanan ilçe esnafı işyerinin önünü , sürücüler de araçlarını temizledi.

Kar yağışının devam etmesini temenni eden Ali Bulki, “Bu sabah güne karla uyandık Karlıova’da. Kış ayını neredeyse yarıladık. İnşallah bu kar devam eder kuraklıktan kurtuluruz. Karlıova karı ile meşhurdur, bu yıl hiç yoktu inşallah devam eder” dedi.

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