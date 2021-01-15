Bingöl'de araç, kara saplandı; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, araçları köy yolunda kara saplanınca bölgede mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü mevkisinde meydana geldi. Köy yolunda araçları kara saplanan 3 kişi, kurtarma birimlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi kara saplanan araçlarıyla birlikte kurtardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2021-01-15 11:51:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.