Bingöl'de 45 köy yolu, kardan kapandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de etkili olan kar yağışıyla 45 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Bingöl'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-01-15 12:10:45
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