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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar zabıtalarla birlikte kardan adam yaptılar

İHA

Çocuklar zabıtalarla birlikte kardan adam yaptılar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde beklenen karın yağmasıyla birlikte çocuklar kısıtlama nedeniyle evlerinin bahçesinde kardan adam yaparak keyfini çıkardı. Zabıta ekipleri de çocuklara yardımcı oldu, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Kar yağışının etkisini gösterdiği Karlıova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar karın keyfini evinin bahçesinde çıkardı. Sokakta arkadaşlarıyla kısıtlama nedeniyle oynamayan çocuklar, evlerinin bahçelerinde kardan adam yaptı. O sırada ana cadde ve sokaklardaki kar çalışmalarını denetleyen zabıta ekipleri, çocukları görünce durarak çocuklara kardan adam yapmakta yardımcı oldu. Çocuklarla birlikte kardan adam yapan zabıta ekipleri, “Çocuklar hava güzel, kardan adamı bitirin sonra da eve girin” diye de uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.
Evlerinin bahçelerinde kardan adam yapıp eğlendiklerini söyleyen Aylin Turhan, “Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çıkamadık ama evimizin bahçesinde kardan adam yapıp eğleniyoruz” dedi.
Kar denetlemeleri sırasında çocuklarla karşılaştıklarını söyleyen zabıta amiri Metin Bingöl, “Mahalle yollarını denetliyorduk, geçerken çocukların kardan adam yaptığını gördük ve durduk. Onlara yardım edelim dedik” şeklinde konuştu.

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