Kısıtlamadan muaf olan esnaf sokaktaki hayvanları unutmadı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hem kısıtlama hem de kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını esnaf unutmadı. Esnaflar, kuş ve köpekler için belirli yerlere yem ve mama bıraktı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sokakları sessizliğe bürüdü. Karlıova ilçesinde de 3 gündür etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Yer yer 4050 santime ulaşan kar nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk yaşadı. Kısıtlamadan muaf olan ilçedeki esnaflar, sokakta yaşayan canlıları unutmayarak belirli noktalara mama ve kuşlar için de buğday bıraktı.

İlçe esnaflarından Erkan Değirmenci, sokak hayvanlarının kar yağışı nedeniyle beslenmede zorlandığını belirterek, “Yaklaşık 40 santim kar yağdı. Dolayısıyla sokak hayvanları da açlık yaşıyor. Biz de belirli noktalara yem bıraktık. Ekmek bıraktık, onlar aç kalmasın. Kar yağışı devam ediyor, böyle giderse çok etkili olacak” dedi.

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