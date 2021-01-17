Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
Bingöl'de, kent merkezinde yağmur etkili olurken, dün geceden beri yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 198 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı çok sayıda karla mücadele ekibinin, köy yollarını açmak için başlattığı çalışma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-01-17 17:09:33
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