Bingöl’de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolunu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle YedisuÇatak arasının trafiğe kapandığı bildirildi.

Meteorolojinin uyarısıyla beraber Bingöl merkez ve genelinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Şehir merkezinde yağmurla karışık yağan kar, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Etkisini gösteren kar nedeniyle kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin 24 saat aralıksız çalışma yaptığı aktarıldı.

Bingöl Valiliği ise Erzurum Çatak ile Bingöl Yedisu kara yolunun 10 ile 44 km’leri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 09.15 itibari ile araç trafiğine kapandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.