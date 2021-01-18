Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı

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Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, köy yolarını açmak için çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde, dünden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ise ilçe merkezinde çalışmalarını sürdürürken, çarşı merkezinde biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına çıkarılıyor. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL

2021-01-18 13:34:28



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