Bingöl-Elazığ karayolu tipi nedeniyle büyük araç trafiğine kapatıldı

BingölElazığ karayolunun tipi nedeniyle kamyon ve tır gibi büyük araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkili oluyor.Kar yağışının etkili olduğu kentte özellikle Kuruca mevkiinde akşam saatlerinde tipi de başladı.Bunun üzerine valilik kararıyla yol kamyon ve tır gibi büyük araç trafiğine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada:”BingölElazığ Devlet yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21:00 itibariyle büyük araç (Kamyon ve Tır) trafiğine kapatılmıştır”denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.