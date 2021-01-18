Kar nedeniyle Bingöl´ün 2 kentle ulaşımı kesildi, 1 kentle sınırlı devam ediyor

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş karayolunun trafiğe kapatıldığı, Bingöl-Elazığ karayolunun ise kamyon ve TIR geçişine kapatıldığı belirtildi.
Bingöl´de dünden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş karayolu trafiğe kapatıldı, Bingöl-Elazığ karayolu kamyon ve TIR geçişlerine kapatıldı. Valiliğin sosyal medya hesabında, önemli duyuru başlığıyla yapılan paylaşımlarda, Bingöl-Muş karayolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21.35´te, Bingöl-Erzurum karayolunun saat 21.10´de araç trafiğine kapatıldığı, Bingöl-Elazığ karayolunun ise saat 21.00´de kamyon ve TIR geçişine kapatıldığı belirtildi.
186 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Karla mücadele ekiplerinin yolların açılması için yaptığı çalışma sürerken, bugün kapanan 281 köy yolundan 186´sı yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-01-18 22:07:09
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