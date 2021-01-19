Bingöl'de, kardan 3 kentle ulaşımın kesildiği yollar açıldı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL (DHA)BİNGÖL'de, 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Erzurum, Muş ve Elazığ kara yolları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün gece araç trafiğine kapatılan BingölErzurum, BingölMuş ve BingölElazığ kara yollarının, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden açıldığı belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-01-19 10:55:56
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