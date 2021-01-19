Bingöl’de kar esareti başladı, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de kar esareti başladı, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Bingöl’de kar esareti başladı, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl genelinde etkisini arttıran kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu, il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı, Karlıova’da ise 60 santimetreyi aştı.
Bingöllüler güne kar yağışıyla uyandı. Kent merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar, şehir merkezini tamamen beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, işyerini açan esnaf da kürekle kar temizliğine başladı. Kar yağışıyla beraber şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Bingöl Belediyesi de 25 araç ve 110 ekipler ana cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Ayrıca birçok ekip, kentin işlek kaldırımlarında kürekle temizlik yaptı.
Kış aylarında en çok yağış alan yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi aştı. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova’da eline metre alan vatandaş, ilçede kar kalınlığını ölçerek, 60 santimetreyi aştığını belirtti.
Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışma yaptığı bildirildi.
Öteyandan dün gece tipi nedeniyle ulaşıma kapanan ardından yapılan çalışma ile açılan Elazığ ve Muş karayolunda ise kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de, kardan 3 kentle ulaşımın kesildiği yollar açıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de, kardan 3 kentle ulaşımın kesildiği yollar ...
Kar nedeniyle Bingöl´ün 2 kentle ulaşımı kesildi, 1 kentle sınırlı devam ediyor/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kar nedeniyle Bingöl´ün 2 kentle ulaşımı kesildi, 1 ...
Kar nedeniyle Bingöl´ün 2 kentle ulaşımı kesildi, 1 kentle sınırlı devam ediyor
YEREL HABERLER Kar nedeniyle Bingöl´ün 2 kentle ulaşımı kesildi, 1 ...
Bingöl-Elazığ karayolu tipi nedeniyle büyük araç trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Bingöl-Elazığ karayolu tipi nedeniyle büyük araç ...
AK Parti Bingöl İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Bingöl İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi ...
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
YEREL HABERLER Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Bingöl Karlıova'da kar ve tipi etkili oluyor
YEREL HABERLER Bingöl Karlıova'da kar ve tipi etkili oluyor
Yedisu- Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Yedisu- Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe ...
Bingöl’de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Bingöl’de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı
Genç'te gönüllüler sokak hayvanları için kışlık barınak yaptı
YEREL HABERLER Genç'te gönüllüler sokak hayvanları için kışlık ...
Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı
Kısıtlamadan muaf olan esnaf sokaktaki hayvanları unutmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf olan esnaf sokaktaki hayvanları ...
Çocuklar zabıtalarla birlikte kardan adam yaptılar
YEREL HABERLER Çocuklar zabıtalarla birlikte kardan adam yaptılar