Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla alındı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Yolçatı köyünde rahatsızlanan diyaliz hastası M.K. (37), paletli ambulansla devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Bingöl'de dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, yolu ulaşıma kapanan merkeze bağlı Yolçatı köyünde yaşayan diyaliz hastası M.K. rahatsızlanınca, ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köye paletli ambulansla gelen UMKE ve 112 sağlık ekiplerince, ilk müdahalesi yapılan M.K., Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-01-19 14:33:27



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