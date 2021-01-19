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Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yol dışına çıkan TIR, kar kütlesine saplandı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada TIR, 3 saatlik çalışma sonucunda saplandığı yerden çıkarıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Karlıova ilçesi Lavaşan mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Bingöl'e seyir halinde olan 27 AFS 182 plakalı TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına çıktı. Kar kütlesine saplanan TIR'ın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine gelen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, 3 saatlik çalışma sonucunda TIR'ı saplandığı yerden çıkardı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL

2021-01-19 14:56:23



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