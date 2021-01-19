TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: “2021 bizim için yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak”

Bingöl’de konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, “2021 bizim için yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak. Yatırımlarımız, üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artacak” dedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, parti binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair açıklamada bulunan Yılmaz, 2020 yılının zorlu bir yıl olduğunu belirtirken, 2021'in içinde Türkiye için büyüme yılı olacağını kaydetti.

AK Partili Yılmaz açıklamasında, “2020 yılı zorlu bir yıl oldu dünya için de Türkiye içinde. Öteden gelen birtakım sorunlar vardı zaten. Finansal krizin hala devamı vardı, bölgesel çatışmalar ve başka birtakım sorunlar bunların üzerine bir de pandemi hadisesi geldi geçen yıldan başlayarak. Bu pandemi sadece sağlık alanında etkilemedi. Sosyal hayattan, kültürel aktivelere, ekonomiye, hatta siyasete varıncaya kadar birçok ülkede ciddi etkilerde bulundu. Bu krizi iyi yönetemeyenler vatandaş nezdinde de gerekli karşılığı görmüş oldular. Bir taraftan da gerçekten ciddi ekonomik derinlikleri oldu bu sürecin” dedi.



“Dünya ekonomisi geçen yıl yüzde 4 civarında küçüldü”

Dünya ekonomisinin yüzde 4 gibi bir küçülme yaşadığını dile getiren Yılmaz, “Henüz tam sonuçlar çıkmış değil ama tabi yapılan dünyadaki uluslararası kurumların tahminlerine göre yüzde 4 civarında dünya ekonomisinde bir küçülme yaşandı. Bu uzun yıllardır yaşanan en derin ekonomik daralma dünya ekonomisi açısından. Diğer yandan dünya ticareti daha da olumsuz etkilendi. Yüzde 10 civarında dünya ticaretinde bir daralma söz konusu oldu. İstihdama, başka alanlara da bunun yansımaları oldu. Yoksulluk anlamında yansımaları oldu. Birçok ülke sosyal ve ekonomik etkileri bertaraf etmek için programlar hayata geçirdi. Bu programlarda kamu üzerindeki yükleri arttırdı. Birçok ülkenin bütçe açıkları arttı, kamunun borç yükü arttı bu süreçlerde. Derin etkileri olan bir dönem yaşadık. Ama çok şükür tünelin ucu göründü” ifadelerini kullandı.





“2021’de çok daha olumlu bir tablo ile karşı karşıya kalacağız”

Aşıların sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir yere sahip olduğuna değinen Yılmaz, “Hızlı bir çalışmayla dünyada, değişik kaynaklardan aşılar geliştirildi. Bu aşılar sağlık açısından önemli olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatın normalleşmesi bakımından da çok önemli. Kitlesel düzeyde aşıların yapılmasıyla birlikte pandemiye karşı kısıtlamaların kalkması ve ekonomik sosyal hayatın normalleşmesi mümkün olabilecek tüm dünyada. Bu da tabi 2021 açısından farklı bir perspektif oluşturuyor. 2021’de inşallah dünyada da Türkiye’de de çok daha olumlu bir tablo ile karşı karşıya kalacağız. Dünyada ekonomik olarak baktığımızda yüzde 4 küçülme yaşanırken, 2021 yılında dünyada yüzde 4 büyümesi bekleniyor. Dünya ticaretinde artış bekleniyor. Bu aşının yaygınlaşması, ABD’deki seçimde belirsizliklerin ortadan kalkması, canlandırma paketleri, yine geçen yılın getirdiği o olumsuz etkiler bütün bunlarla birlikte 2021’de daha hızlı büyüyen bir dünya göreceğiz” diye konuştu.



"2021 bizim için yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak"

Yılmaz, “2021 bizim için yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak inşallah. Yatırımlarımız, üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artacak. Özellikle tabi hizmet sektörleri bizde çok etkilendi ister istemez. Sanayimiz çok şükür iyi performansla 2020’yi kapattı. Tarım sektörümüzde yine ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı aksine büyüme yaşandı. Asıl etkiler hizmet sektörlerinde yaşandı. Turizm başta olmak üzere. Kısıtlamaların getirdiği hizmet kollarında ciddi daralmalar oldu. 2021’de inşallah bizde de aşı çalışmalarının gelişmesiyle, tedbirlerin sonuç vermesiyle birlikte hizmet sektörlerinde özellikle sağlanacak canlanmayla çok daha farklı bir ekonomik performans göreceğiz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasında Yılmaz’a AK Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kalkınma Eski Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar da eşlik etti.

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