Kar nedeniyle diyalize gidemeyen hastaya UMKE ulaştı

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Bingöl’de etkisini gösteren kar nedeniyle hastaneye gidemeyen ve köyde mahsur kalan diyaliz hastasının imdadına Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE) yetişti.

Bingöl genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı Yolçatı bölgesinde de kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetreye ulaşması ve tipinin etkili olması nedeniyle 37 yaşındaki diyaliz hastası hastaneye gidemedi. Bunun üzerine, durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkezin yönlendirmesiyle bölgeye paletle araçla UMKE ekipleri gönderildi. Kısa sürede diyaliz hastasını alan ekipler, Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürerek diyalize girmesini sağladı.

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