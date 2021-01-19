Bingöl´de, yolda mahsur kalan sürücülere jandarma yardım etti

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolunda mahsur kalan araçlar, jandarma ekiplerince lastiklerine takılan zincirle yola devam etti.
Genç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. İlçe Jandarma Komutanlığı Yayla Karakolu ekipleri, Genç-Diyarbakır kara yolunda araçlarıyla mahsur kalan sürücülerin yardımına yetişti. Yoldaki buzlanma nedeniyle hareket edemeyen araçlar, jandarma ekiplerinin yardımıyla yol kenarına alınarak, lastiklerine zincir takıldı. Jandarmaya teşekkür eden sürücüler, daha sonra yola devam etti.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-01-19 16:05:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.