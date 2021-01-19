Bingöl´de, yolda mahsur kalan sürücülere jandarma yardım etti

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolunda mahsur kalan araçlar, jandarma ekiplerince lastiklerine takılan zincirle yola devam etti.

Genç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. İlçe Jandarma Komutanlığı Yayla Karakolu ekipleri, Genç-Diyarbakır kara yolunda araçlarıyla mahsur kalan sürücülerin yardımına yetişti. Yoldaki buzlanma nedeniyle hareket edemeyen araçlar, jandarma ekiplerinin yardımıyla yol kenarına alınarak, lastiklerine zincir takıldı. Jandarmaya teşekkür eden sürücüler, daha sonra yola devam etti.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-01-19 16:05:21



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