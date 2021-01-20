Bingöl’de 164 köy yolu ulaşıma açıldı, 117'si için çalışma sürüyor

Bingöl’de kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarından 164’ü ulaşıma açıldı, 117'si için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de 4 gün süreyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı yoğun etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan 281 köy yolundan 164’ünü 24 saatlik çalışma ile açtı. Halen kapalı bulunan 117 köy yolunun açılması için ise ekiplerin 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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