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Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem

İHA

Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.27'de merkezi üssü Yedisu ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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