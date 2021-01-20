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Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.27'de merkezi üssü Yedisu ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak bildirildi.

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