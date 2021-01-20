Belarus’lu Pasör Çaprazı Solhanspor'da

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl Solhan Spor, Belarus’lu pasör çaprazı Radzivon Miskevich ile anlaştı.

202021 Sezonu Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl’ün Voleybol temsilcisi Solhan Spor, Rusya’nın GazpromUgra Surgut Voleybol takımında oynayan Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich’i renklerine bağladı.

Kulüp Başkanı Ziya Sözen yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden buyana takımımızın en iyi yerde olması ve Bingöl'ümüzü en iyi şekilde temsil etmesi için büyük gayretler verdik. Bizlere desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz. Matheus Krauchuk ile yollarımızı ayırdıktan sonra yaptığımız girişimler sonucunda Belarus Milli oyuncusu olan pasör çaprazı Radzivon Miskevich ile anlaşarak ekibimize kattık. Kısa bir aradan sonra takım ile çalışmalara başladı ve uyum sağlamak için de gayretleri var. İnşallah kalan müsabakalarda takımımıza ciddi katkılar sunar ve arzuladığımız noktada sezonu tamamlarız" dedi.

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