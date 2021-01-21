Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 saatte kurtarıldı

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Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, tipiye yakalanan ve araçları köy yolunda kara saplanan 3 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Karlıova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Devecik köyündeki elektrik arızasını giderdikten sonra dönüş yolunda yoğun kar yağışı ve tipiye yakalanan 3 elektrik dağıtım şirketi çalışanının aracı, kara saplandı. İl Özel İdaresi'ne haber veren çalışanlara, karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu ulaşıldı. Kara saplanan araç, kurtarılırken, ekip de ilçe merkezine getirildi.

DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL

2021-01-21 11:19:25



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