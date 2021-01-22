Karlıova'da buz sarkıtları, itfaiye aracıyla düşürülüyor



Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)KAR kalınlığının 1 metreyi bulduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, hava sıcaklığı da gece saatlerinde eksi 23'e kadar düştü. Karlıova Belediyesi'nin itfaiye aracından uzatılan merdivenle ekipler, bina saçaklarındaki tehlike oluşturan buz sarkıtlarını düşürme çalışması başlattı.

Karlıova'da yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağışın ardından gece saatlerinde eksi 23 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle ilçe buz kesti. Çatı saçaklarında oluşan ve boyları yer yer 2 metreye ulaşan buz sarkıtları ise tehlike oluşturmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen, belediyeye bağlı itfaiye ekipleri, saçakların altına merdiven dayayarak, sarkıtları düşürmek için çalışma başlattı. İlçe merkezindeki apartman ve iş yerlerinin saçaklarındaki buz sarkıtları, yapılan çalışmayla düşürüldü. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL

2021-01-22 08:38:23



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