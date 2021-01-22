Ekipler hem yolları açıyor, hem de mahsur kalanları kurtarıyor

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdare ekipleri, hem köy yollarını açıyor hem de yollarda araçlarıyla mahsur kalanların yardımına koşuyor.Şuana kadar kapanan 281 köy yolundan 230'unun ulaşıma açıldığı kentte çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Bingöl’de kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışıyla beraber yer yer tipinin de yaşandığı bölgelerde açılan köy yolları tekrar kapanırken, araçlarıyla seyahat eden vatandaşlar da yollarda mahsur kaldıç Valilik koordinesindeki İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri de hem köy yollarını açıyor hem de yolda kalanların yardımına koşuyor.Dün akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyünde bir aracın yolda kalması üzerine harekete geçen ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda aracı ve içinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan kar nedeniyle kent genelinde kapanan 281 köy yolundan 230’unun tekrar ulaşıma açıldığını aktaran İl Özel İdare Genel Sekreteri Enes Üçgül, “Karla mücadele ekiplerimiz bir yandan ulaşıma kapalı olan köy yollarımızı açmaya çalışırken diğer yandan da yolda mahsur kalan vatandaşlarımızın imdadına yetişiyor. Ulaşıma kapalı olan 281 köy yolumuzdan 230'u tekrar ulaşıma açılmıştır. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

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