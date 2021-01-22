Bingöl’de İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı

İHA

Bingöl’de İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı

Bingöl’de Vali Kadir Ekinci Başkanlığı’nda İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Bingöl’de Vali Kadir Ekinci başkanlığında, afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla İRAP Bilgilendirme toplantısı İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ekinci’nin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Yaşar Demir, Vali Yardımcısı Murat Kaplay, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Öncelikle yapılması gerekenin mevcut riski azaltmak olduğunu aktaran Vali Kadir Ekinci," Bunu yaşayacağımızı biliyoruz. Yaşadığımız zaman da Allah korusun evlerin yıkılması, işyerlerinin talan edilmesi bizim için önemli değildir. Önemli olan, afet alanında bir insanımızın dahi burnunun kanamaması, en küçük bir zarar görmemesidir. Dolayısıyla tüm çalışmalarımızı ve gayretlerimizi bu hedef üzerine kurguluyoruz. İnsanımızı bu konuda uyarmak, bilgilendirmek ve birlikte tedbirler alarak muhtemel afet ve acil durumları en az zarar ile atlatmak istiyoruz inşallah. Vatandaşlarımızın bu konudaki eksikliklerini ve ihtiyaçlarını kurumsal olarak valilik ve belediye olarak vereceğimiz desteklerle birlikte aşmayı hedefliyor ve planlıyoruz” dedi.

“Depreme dair gösterilecek hassasiyet önceliğimizdir”
Her afet sonrasında devletin kısa sürede ilgili kurumlarıyla birlikte iyileştirme çalışmalarına başladığını dile getiren Vali Ekinci, “ Kısa zaman sonra afetzedeler için konut ve işyeri gibi ihtiyaçları giderebiliyor. Hamdolsun devletimizin güçlü imkanları ile bunlar bir şekilde yapılabilir. Ama Allah korusun bir can kaybını yerine koymamız mümkün değildir. Hal böyle olunca da tüm çalışmalarımızı özenle ve öncelikli olarak yapmamız gerekiyor. Bu Bingöl’de yapılabilecek en hayırlı, en acil iştir. Depreme dair gösterilecek hassasiyet önceliğimizdir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımız bu konuyla alakalı hem bir farkındalık oluşturmak hem de konu ile ilgili tekrar tekrar hafızaları canlandırıp ilgili kurumların ne yapacaklarını tekrar gözden geçirmesi adına çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettirecektir. Bu kapsamda da yeni bir plan hazırlama ihtiyacı duyuldu. Bu çalışmayı bizler de ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ adı altında Bingöl’de hayata geçiriyoruz. Merkezden en ücra köşelere kadar olmak üzere ilin tamamını kapsayacak şekilde risklerimizi masaya yatıracağız. Ortaya çıkacak risk haritası ve envanteri karşısında neler yapabileceğimizi, ne tür tedbirler alabileceğimizi değerlendirecek, buna dair planlarımızı hazırlayıp uygulayacağız. Bu çalışmalara bağlı olarak ilgili birimlere, ilgili bakanlıklara sürece dair taleplerimizi sunacağımız inşallah” diye konuştu.
Toplantı, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk tarafından yapılan ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ bilgilendirme sunumunun ardından öneri ve değerlendirmeler ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karlıova’da buz sarkıtları, itfaiye ekibi tarafından temizleniyor
YEREL HABERLER Karlıova’da buz sarkıtları, itfaiye ekibi tarafından ...
Ekipler hem yolları açıyor, hem de mahsur kalanları kurtarıyor
YEREL HABERLER Ekipler hem yolları açıyor, hem de mahsur kalanları ...
Karlıova'da buz sarkıtları, itfaiye aracıyla düşürülüyor
YEREL HABERLER Karlıova'da buz sarkıtları, itfaiye aracıyla ...
Karlıova'da buzlanan yolda kamyonet takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karlıova'da buzlanan yolda kamyonet takla attı: 2 ...
Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 ...
Karlıova’da kar yerini soğuk havaya bıraktı, eksi 21’i gördü
YEREL HABERLER Karlıova’da kar yerini soğuk havaya bıraktı, eksi ...
Bingöl Solhan’da doğalgaz meşalesi yandı
YEREL HABERLER Bingöl Solhan’da doğalgaz meşalesi yandı
Belarus’lu Pasör Çaprazı Solhanspor'da
YEREL HABERLER Belarus’lu Pasör Çaprazı Solhanspor'da
Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: “Sağlık çalışanlarına en güzel teşekkür kendimizi korumaktır”
YEREL HABERLER TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: “Sağlık ...
Bingöl’de 164 köy yolu ulaşıma açıldı, 117'si için çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Bingöl’de 164 köy yolu ulaşıma açıldı, 117'si için ...
Esnaf kardan kanepe, sehpa yapıp üstünde çay içti
YEREL HABERLER Esnaf kardan kanepe, sehpa yapıp üstünde çay içti
Bu ilçede günde 60 kamyon kar taşınıyor
YEREL HABERLER Bu ilçede günde 60 kamyon kar taşınıyor
Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor
YEREL HABERLER Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada ...