Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi ile Diyarbakır Karayolu Yayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 ADP 256 plakalı otomobil ile 12 T 0510 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kazada, araçların içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.