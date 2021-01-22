Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Genç ilçesi ile Diyarbakır Karayolu Yayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 ADP 256 plakalı otomobil ile 12 T 0510 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kazada, araçların içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.