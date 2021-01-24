Bingöl’de 281 köy yolu ulaşıma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de 281 köy yolu ulaşıma açıldı

İHA

Bingöl’de 281 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı, köylere bağlı mezra yollarında ise çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Bingöl’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma tamamen açıldı. Zaman zaman tipinin de etkisiyle kapanmaya devam eden yolların İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin takip ettiği bildirildi. Öteyandan ekiplerin köylere bağlı mezralarda çalışmalara devam ettiği, kısa süre içinde o yollarında açılmasının planlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de, yaban hayvanları için askıda ekmek
YEREL HABERLER Bingöl'de, yaban hayvanları için askıda ekmek
Bingöl’de 1 milyon TL değerinde 4 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de 1 milyon TL değerinde 4 kilo metamfetamin ...
Bingöl'de, yolcu otobüsünde 4 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de, yolcu otobüsünde 4 kilo metamfetamin ele ...
Karlıova’da, kar kamyon kamyon ilçe dışına taşınıyor
YEREL HABERLER Karlıova’da, kar kamyon kamyon ilçe dışına taşınıyor
Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı
Bu kazada sürücüler yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Bu kazada sürücüler yara almadan kurtuldu
Bingöl’de İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı
YEREL HABERLER Bingöl’de İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı
Karlıova’da buz sarkıtları, itfaiye ekibi tarafından temizleniyor
YEREL HABERLER Karlıova’da buz sarkıtları, itfaiye ekibi tarafından ...
Ekipler hem yolları açıyor, hem de mahsur kalanları kurtarıyor
YEREL HABERLER Ekipler hem yolları açıyor, hem de mahsur kalanları ...
Karlıova'da buz sarkıtları, itfaiye aracıyla düşürülüyor
YEREL HABERLER Karlıova'da buz sarkıtları, itfaiye aracıyla ...