Baykuş türü kukumav, eksi 6 derecede dondu

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Genç ilçesinde, baykuş türlerinden olan kukumav, donmuş olarak bulundu.
Genç ilçesinde yağan karın ardından soğuk hava, etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü ilçenin Kültür Mahallesi'nde, sabah iş yerini açmaya giden Gökhan Gökçe, baykuş türlerinden olan kukumavı donmuş olarak buldu. Gökçe, baykuşu alarak, götürdüğü boş arazide toprağa gömdü. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-01-25 14:27:49
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