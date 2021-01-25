Baykuş türü kukumav, eksi 6 derecede dondu

O anları anlattı! Eline 'beni bırakma, korkuyorum' yazmıştı...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Genç ilçesinde, baykuş türlerinden olan kukumav, donmuş olarak bulundu.

Genç ilçesinde yağan karın ardından soğuk hava, etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü ilçenin Kültür Mahallesi'nde, sabah iş yerini açmaya giden Gökhan Gökçe, baykuş türlerinden olan kukumavı donmuş olarak buldu. Gökçe, baykuşu alarak, götürdüğü boş arazide toprağa gömdü. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-01-25 14:27:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.