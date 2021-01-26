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Pandemide eve kapanınca, ahşap oymacılığına başladı

DHA

Pandemide eve kapanınca, ahşap oymacılığına başladı


Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düğün salonu işletmecisi Mehmet Hadi Eker (50), pandemi döneminde bulaş riskinin en yoğun olduğu düğün salonları ile ilgili kısıtlamaların ardından işletmesini kapattı. Evine kapanan Eker, merak sardığı ahşap oymacılığını internetten öğrenerek çeşitli ebatlarda ürettiği kaşıkları çevresine hediye ediyor.
Genç ilçesinde düğün salonu işletmeciliği yapan 5 çocuk babası Mehmet Hadi Eker'in, koronavirüs salgınıyla beraber alınan tedbirler kapsamında iş yeri kapandı. Evinde boş vakitlerini değerlendirmek için hobi arayışına giren Eker, ahşap oymacılığına başladı. Evindeki malzemelerle, internet üzerinden oymacılığı öğrenen Eker, eskiden kullanılan çeşitli ebatlarda tahta kaşık üretmeye başladı. Edindiği hobi sayesinde günde ortalama 5 kaşık üreten Eker, ürettiği bu kaşıkları çevresine hediye ediyor. 
'BÖLGEDEKİ AĞAÇ ÇEŞİTLERİNDEN FAYDALANDIM'
Tahta kaşıkları üretmek için bölgedeki ağaç çeşitlerinden faydalandığını belirten Eker, "Eskiden büyüklerimiz bu kaşıkları kullanıyormuş. Onların anılarını yaşatmaya çalıştım. Elimdeki imkanlarla bunları yapmaya çalışıyorum. İş yerimde olan cihazlar, aletler ile bu hobimi sürdürüyorum. Törpü, pürmüz, ağaç oyma aparatı gibi malzemelerle bu işi yapıyorum. Tornavida, pense, keser, testere gibi malzemelerim zaten vardı. Ortaya böyle ürünler çıktı. Zamanım iyi geçiyor. Pandemi kısıtlamalarında vaktimi iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Boş durmayı sevmiyorum. Günde 4-5 adet yapabiliyorum. Makinelerle üretimi daha fazla olabilir. Bütün kaşıkları da doğaçlama yapıyorum. Belli bir standardı yok. O an, aklımda ne varsa o şekilde yapıyorum. Hiçbir kaşık, diğerine benzemiyor" dedi.
'İNSAN İSTERSE HER ŞEYİ YAPABİLİR'
Pandeminin kendisine verdiği en büyük dersin 'insan isterse her şeyi yapabilir' olduğunu söyleyen Eker, şunları kaydetti:
"Hedefim, eskiden kullanılıp şimdi kullanılmayan ürünleri üretmek. Pandemi kısıtlamasının öğrettiği en büyük ders, Boş boş oturmaktansa bunlarla uğraşmak daha güzel. 1 kaşık için 6 saat uğraştım. İnanın vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Hem vakit geçiriyorum hem de güzel bir hobi edinip, bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Herkes boş vaktini bu gibi hobilerle değerlendirebilir."
 DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-01-26 07:52:58

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