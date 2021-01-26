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Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in tek hayali, akülü sandalye

DHA

Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in tek hayali, akülü sandalye


Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, doğuştan yürüme ve işitme engelli Yeliz Gökçe (12), ödevlerini bitirdikten sonra günün büyük bölümünü pencere kenarında sokağı izleyerek, geçiriyor. Büyüdüğü ve kilosu arttığı için anne ve babasının kucağında da dışarı çıkamayan Yeliz, akülü sandalye istediğini belirterek, "Ben yürüyemiyorum. Annem artık beni kaldıramıyor. Ben de arkadaşlarım gibi dışarı çıkmak istiyorum" dedi.
Genç ilçesinde yaşayan ve 'doğuştan omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması' olarak bilinen 'meningomyelosel' hastalığı nedeniyle iki bacağı da felç olan Yeliz Gökçe, ailesiyle birlikte tedavi için gittiği birçok sağlık kuruluşundan aldığı olumsuz yanıtla umutlarını yitirdi. İşitme engeli de bulunan ve cihazla duyabilen 6'ncı sınıf öğrencisi Yeliz, akülü sandalyesi olmadığı için yakın zamana kadar inşaatlarda çalışan babası Hasan ile annesi Hediye Gökçe'nin kucağında nadir de olsa dışarı çıktı. Büyüdüğü ve kilosu arttığı için artık bu şekilde dışarı çıkamayan Yeliz, EBA üzerinden gördüğü eğitimin ardından ara tatille birlikte derslerindeki başarısından dolayı takdir belgesi de aldı. Günün büyük bölümünü pencere kenarında sokağı izleyerek geçiren Yeliz, hayırseverlerden gelecek akülü sandalyenin ve dışarı çıkıp arkadaşlarıyla buluşacağı günün hayalini kuruyor.
'ANNEM ARTIK BENİ KALDIRAMIYOR, BELİ AĞIRIYOR'
Yeliz Gökçe, akülü sandalye isteğini dile getirerek, "Ben yürüyemiyorum. Annem artık beni kaldıramıyor. Onun da beli ağrıyor. Ben de arkadaşlarım gibi dışarı çıkmak istiyorum. Okula da gitmek istiyorum. Ayrıca tabletim olmadığı için cep telefonu ile canlı derslere giriyorum. Telefonla da zorluk çekiyorum" diye konuştu. 
'TEK İSTEĞİ AKÜLÜ ARABASININ OLMASI'
Gittikleri doktorların, kendilerine Yeliz'in yürüme şansının olmadığını söylendiğini dile getiren Hasan Gökçe, şöyle konuştu:
"Doktorlar, tedavisinin mümkün olmadığını söyledi. Ayağa kalkma şansı yok, dediler. Tek isteği, arkadaşları gibi dışarı çıkabilmek. Büyüdüğünden dolayı taşımakta zorluk çekiyoruz. Çocuğum doğuştan engelli. Meningomyelosel hastasıdır. Yeliz de arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istiyor. Okula gitmek istiyor. Okulunu görmek istiyor. Ben de işçiyim, inşaatta çalışıyorum. Her zaman yanında olamıyorum. Ben olmayınca annesi sıkıntı yaşıyor. Gün geçtikçe Yeliz büyüyor ve ağırlaşıyor. Annesi artık kaldıramıyor. 4 çocuğum var. Annesi hem onlara hem Yeliz'e bakmakta güçlük çekiyor. Tek isteği, akülü bir arabasının olması. Canlı derslere girerken telefonla giriyor. Tableti, bilgisayarı yok. Başka da bir isteği yok. Öğretmenleri çok iyi şeyler söylüyorlar. Bu dönem takdir belgesi aldı. Notları 90-100 arası. 90'dan aşağı notu yok."DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-01-26 09:40:54

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