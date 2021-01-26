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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıl durumdaki lastikler kedilere yuva oldu

İHA

Atıl durumdaki lastikler kedilere yuva oldu

Bingöl’de 2 yıldır oto lastik işletmeciliği yapan hayvan sever bir esnaf, işyerinde biriken atıl durumdaki lastikleri kış aylarında kediler üşümesin diye yuva yaptı, kentteki belirli noktalara yerleştirdi.
Kentte 25 yaşındaki Ümit Tuğunmuş, 2 yıl önce oto lastikoto yıkama işletmeciliği açtı. 2 yıl içinde birçok araçtan geriye atıl durumda lastik kaldı. Lastikleri değerlendirmek isteyen Tuğunmuş,kış aylarında kedilerin araçların motorlarına girdiğini, ısınmak için yer aradıklarını görmesi üzerine yuva yapmaya başladı. İşyerinde arta kalan vakitlerini yuva yaparak değerlendiren Tuğunmuş, kısa zaman içinde kentin işlek noktalarına ve sitelerin önlerine yaptığı bir çok yuvayı yerleştirdi.
Hem Bingöl Belediyesi hem de sitelerin yöneticileriyle konuşup kedilerin mama ihtiyaçlarını da çözen Tuğunmuş, onları sıcak yuvalarına kavuşturarak örnek bir davranış gerçekleştirdi.

“İmkanlar dahilinde kedi evlerini yaptım”
Elde kalan oto lastikleri yuva yapmaya karar verdiğini aktaran Tuğunmuş, “Malumunuz kış ayına girdik. Oto lastik tamiri yaparken sağda solda, araçların altına giren kedileri gördüm. Bende ne yapabilirim diye düşündüm. Bizim müşterilerimizin araçlarından çıkan atıl lastikleri nasıl kullanabilirim dedim. Bende kedi evleri yapmaya karar verdim. Kendi çapımda, elimden geldiğince, imkanlar dahilinde kedi evlerini yaptım. Bingöl’de belirli noktalara bıraktım. Sitelerin önlerin bıraktım, yöneticilerin izni dahilinde. Allah razı olsun kendileri yem bırakmaya başladılar. Bingöl Belediyesi de bıraktığım noktalara 3 günde bir yem bırakıyor” dedi.
Yaptığı kedi evlerini gören vatandaşlara örnek olmasını hem de gençlerin bilinçlenmesini isteyen Tuğunmuş,vicdanıyla hareket edip, sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştığını ve bunu sürdüreceğini kaydetti.

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