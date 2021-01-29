Bakan Varank: Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi artık bitmiştir



Burak EMEKAziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin terörden çok çektiğini belirterek, "Bingöl'ümüz de bu anlamda büyük bedeller ödedi. Şükürler olsun sınır ötesi ve sınırlarımızın içinde terör örgütlerine artık göz açtırmıyoruz. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi artık bitmiştir. Yatırım ve üretimle şahlanma, hak ettiği refaha kavuşma dönemi başlamıştır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Kentteki temasları kapsamında Bakan Varank ile Bakan Pakdemirli, Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri'nin 'Bölgesel Etki Analiz Raporu' toplantısına katıldı. Programa Bakan Varank ile Bakan Pakdemir'in yanı sıra Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

'BU BÖLGELERİN TERÖRLE ANILMA DÖNEMİ BİTTİ, YATIRIM VE ÜRETİMLE ŞAHLANMA DÖNEMİ BAŞLADI'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin terörle anılma döneminin bittiğine ifade etti. Türkiye'nin ekonomisindeki büyüme oranlarına da vurgu yapan Bakan Varank, IMF bu hafta açıkladığı büyüme tahminleriyle Türkiye'nin büyüme rakamlarını teyit etmiş olduğun söyledi. Bakan Varank, şöyle konuştu:

"AK Parti hükümetleri döneminde Bingöl'e kazandırdığımız hizmetleri en yakın şahitleri de Bingöllü kardeşlerimizdir. Bingöl'ün yeri bizde bambaşkadır. Bu yiğit şehir Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç bir zaman yalnız bırakmadı. Terör örgütlerine, hain darbe girişimlerine ve topraklara emeli olan uluslararası güçlere karşı verdiğimiz savaşta Bingöl hep bizim yanımızda oldu. Türlü tuzaklara, sınır ülkelerindeki istikrarsızlığa, içerinden ve dışarıdan önümüze konulmak istenilen engellere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin refahını artırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Salgından medet umup hükümetimizi ve devletimizi aciz duruma düşmesini dört gözle bekleyenler var. Tüm bu beklentilere inat biz sanayicilerimizin, üreticilerimizin, esnafımızın yanında durmaya devam ediyoruz. Tüm dünyada tedarik zincirlerinin alt üst olduğu, hijyenden gıda ürünlerine kadar ciddi arz sıkıntılar yaşandığı dönemi, hızlı karar alma mekanizması ve üreticilerimizin gayretiyle arz sorunu yaşamadan geçiriyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek, salgını işletmecilerimiz ve çalışanlarımız üzerindeki mali etkisin en asgari düzeyde tutmaya gayret ediyoruz. 2020 yılında yatırım talebi salgına rağmen yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi. Bunu, imalat sanayide baktığımız zaman yüzde 37 artış gösterdi. Sadece geçen aralık ayında 28 milyar değerindeki 1181 yatırımcı için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Birileri, devletimizin köklü kurumlarının rakamlarına kabul etmek istemezse de, otel köşelerinde görüştükleri IMF bu hafta açıkladığı büyüme tahminleriyle aslında Türkiye'nin büyüme rakamlarını teyit etmiş oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz başta olmak üzere ülkemiz terörden çok çekti. Bingöl'ümüz de bu anlamda büyük bedeller ödedi. Şükürler olsun sınır ötesi ve sınırlarımızın içinde terör örgütlerine artık göz açtırmıyoruz. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi artık bitmiştir. Yatırım ve üretimle şahlanma, hak ettiği refaha kavuşma dönemi başlamıştır."

'ALINAN 101 TEDBİR SAYESİNDE GIDA ARZIYLA İLGİLİ HİÇBİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ise pandemi sürecinde dünyada gıda ve tarım sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, bakanlık olarak aldıkları tedbirler sayesinde gıda arzıyla ilgili bir sorunun yaşanmadığını söyledi. Bakan Pakdemirli, çiğ süt üretimine önemli oranda destek sağladıklarını da belirterek, son 3 yılda çiğ süt üretimine 3 kat artışla 695 milyon TL'den 1.6 milyar TL'ye çıkardıklarını aktardı. Bakan Pakdemirli, "Süt üretiminin yanında kırsal kalkınma hibeleriyle ülkemizdeki modern hayvancılık tesislerinin artmasını teşvik ediyoruz. Bu kapsamda son 2,5 yılda toplam 160 milyar TL hibe ödedik. Tüm destekler ve etkin politikalar sayesinde son yıllarda hayvan varlığında çok ciddi artışlar yaşandı. Gururla söylüyorum, bugün Türkiye küçükbaş hayvan sayında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan sayısında 2'nci sırada. 2020'de toplam bitkisel üretimimiz bir önceki yıla oranla 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Burada altını çizmek istediğim bir durum var, geçen yıl bir meteorolojik kuraklık yaşadık, buna rağmen bu rekor kırıldı. Pandemi, tüm dünyada gıda ve tarım sektörünü olumsuz etkiledi. Avrupa ve Amerika'daki marketlerin boş raflarını hepimiz hatırlıyoruz. Bunlar sürekli tekrarlanıyor. Türkiye olarak pandemi sürecini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak aldığımız tam 101 tedbir sayesinde gıda arzıyla ilgili hiç bir sorunla karşılaşmadık. Tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağladık. Pandeminin tüm olumsuz atmosferine rağmen sağladığımız desteklerle tarım ve hayvancılık sektörünü büyümesini sağladık. İşimizi aşkla yapmalıyız. İşimize aşkla tutunursak 21'inci yüzyılda ülkemiz bölgenin ve refahında daha fazla pay alarak daha iyi bir yere gelecek" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Bingöl Burak EMEKAziz ÖNAL

2021-01-29 18:35:38



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