Bingöllü kadınların ürettiği maskeler, ücretsiz dağıtılıyor



Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kaymakamlık tarafından açılan Aile Destek Merkezi'ndeki kursta kadınların ürettiği maskeler, ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kurs hocası Yıldız Atlı, merkezin dar gelirli kadınlara büyük katkı sağladığını belirterek, "Kızlarımız kaymakamlığın desteği ile çeyizlerini de bu kursumuzda yapıyordu. Pandemi sonrası maske üretimine geçtik. Burada yaptığımız maskeler ücretsiz dağıtıldı" dedi.

Karlıova Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dar gelirli ev kadınlarına ekonomik destek sağlamak amacıyla 1998 yılında açılan Aile Destek Merkezi'nde, pandemi döneminde maske üretimine geçildi. Bugüne kadar üretilen 58 bin maske, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere ilçe halkına ücretsiz olarak dağıtıldı. Şu an 13 ev kadınının maske ürettiği merkezde, pandemi öncesi el örgüsü ürünlerin yapılıp, satıldığı belirtildi. Kadınlara ürettikleri maske kadar ücret verilen merkezde, pandemi öncesi genç kızların, kaymakamalığın da desteğiyle çeyizlerini hazırladığı kaydedildi.

İlçedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezin kurs hocası Yıldız Atlı, bugüne kadar birçok dar gelirli kadına katkı sunulduğunu belirterek, "Pandemi öncesinde kursiyer kadınlarımız, vakıf tarafından verilen destekle ürettikleri el örmesi ürünleri satarak, ailelerine büyük destekte bulunuyordu. Kızlarımız, kaymakamlığın desteğiyle çeyizlerini bu kursumuzda yapıyordu. Pandemi sonrasında maske üretimine geçtik. Burada yaptığımız maskeler, ücretsiz olarak kamu kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza dağıtıldı. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ilçedeki kadınlarımıza destek sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL

2021-01-30 08:20:16



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