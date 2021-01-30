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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlıova'da besicilerin kış mücadelesi

İHA

Karlıova'da besicilerin kış mücadelesi

Bingöl’ün en çok kar yağışı alan Karlıova ilçesinde, besiciler de zorlu kış şartları ile mücadele ederek, hayvanlarının bakımını sağlıyor.
Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışıyla beraber besicilerin zorlu mücadelesi de sürüyor. İlçeye bağlı Kaynarpınar köyünde yaşayan ve besicilik ile uğraşan Fazlı Gürgen (41), zorlu kış şartlarında her gün 80 küçükbaş hayvanını ahırdan çıkarıp 1 kilometre uzaktan getirdiği otlarla besliyor. Bazen etkili olan tipiye rağmen karlı yolları aşan Gürgen, otları el becerisiyle yaptığı ahşap kızakla taşıyıp hayvanlarının aç kalmaması için mücadele veriyor.
Her gün düzenli olarak sabah saat 06.00’da uyandığını ve hayvanlarını beslemeye başladığını belirten Fazlı Gürgen, “Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kışın çok kar ve tipi oluyor. Saat 6 gibi kalkıp hayvanlara ot, yem veriyoruz. Öğle 11 gibi de içeri alıyoruz. Sonra tekrar aynı şekilde. Ondan sonra gidip otumuzu getiriyoruz. Otumuz yaklaşık 1 kilometre uzaktadır. Yarım metre, bir metre karı eşip gidip otumuzu getiriyoruz. Akşama kadar hayvanlarla uğraştığımız için bizim emeğimiz hep budur” dedi.

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