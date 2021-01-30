Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Bursa B.Şehir Bld.: 1

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Axa Sigorta Efeler Ligi 25. hafta maçında Bursa B.Şehir Bld. Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.



Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: İbrahim Ünal, Gürhan Gül

Bingöl Solhan Spor: Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Yiğit Onaylı, Erdem Yusuf, Hakan Polat, Kuklinski Pavel, Radzivon Miskevich, Burak Hazırol (L)

Bursa B.Şehir Bld.: Mehmet Boğaçhan Zambak, Çağatay Durmuş (L), Arda Bostan, Fatih Cihan, Anıl Tokat, Gazmend Husaj, Uğur Kılınç, Amır Ghafour, Do Monte Martıns Alısson, Berkan Eryüz, Murathan Kısal, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler,

Ramazan Serkan Kılıç (L)

Setler: 2518, 2515, 2225, 2521

Süre: 175 dakika (87, 26, 30, 32)

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