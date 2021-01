Bingöl'de besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"



Karlıova ilçesinde kar kalınlığının bir metreye ulaşmasıyla birlikte besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. İlçeye bağlı Kızılçubuk köyünde hayvan besiciliği yapan köylüler, hayvanlarına ot vermek için her gün kızakla ot çekiyor. Yaklaşık yüz keçi besleyen Kemal Kartal, bölgede hayvan besiciliğin zorluklarını anlattı. Köyden uzak yere kurulan ot balyalarından kızaklara yükleyerek günde 2 kez hayvanlarına yaklaşık 300 metre yolu aştıktan sonra ulaştırdıklarını anlattı. Köylerinde hayvan besiciliğin zorlu şartlarda yaptıklarını ifade eden Kartal, "Hayvanlarımızı büyük zorluklarla besliyoruz. Özellikle bölgemizdeki kış şartları malumunuzdur. Burada kış 7 ay olarak kar ve fırtınayla geçiyor. Yaz aylarında büyük uğraşlarla biçtiğimiz otlarımızı mecburen köyün dışında istifledik. Her gün buraya yaklaşık 300 metrelik yolu aşıp geliyoruz. Otları kızaklara yükleyerek hayvanlarımıza getiriyoruz. Bu zorluklara köylülerimizden çoğu dayanamayıp hayvanlarını satarak köyü terk ettiler. Köyümüzde hayvan besiciliği yapan sadece 4-5 aile kaldık. Biz de mecbur olduğumuz için bu ağır şartlara katlanıyoruz dedi.

Besicilerden Zeynel Bölü ise geçen yıllara göre bu yıl daha az kar yağdığını ifade ederek, besicilerin zorluğunu ancak besicilerin anladığını söyledi. Bölü, "Bu yıl geçen yıllara rağmen az kar yağdı. Her yıl 2 metreden fazla kar yağardı. Fakat bu sene bir metreyi geçmedi. Yine de bu zorlu şartlarda besicilik yapmaya devam ediyoruz Allah bizlere yardım etsin" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL

2021-01-31 08:35:04



