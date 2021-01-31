'İgor' ile aramada kasık bölgesinde gizlediği uyuşturucu bulundu



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL-Elazığ kara yolunda bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'İgor' ile yapılan aramada, kasık bölgesine gizlediği 300 gram uyuşturucuyla yakalanan Y.E.Y., ve uyuşturucuyu kendisine taşıttığını söylediği diğer yolcu Ö.Ş.A. gözaltına alındı. Y.E.Y. ve Ö.Ş.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bingöl-Elazığ kara yolunda uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'İgor' ile arama yapıldı. İgor'un yolcu Y.E.Y'ye tepki üzerine yapılan üst aramasında kasık bölgesinde 277 gram metamfetamin ve 3 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E.Y., sorgusunda, uyuşturucu maddeyi kendisine aynı otobüste yolculuk yapan Ö.Ş.A.'nın taşıttığını, maddenin ona ait olduğunu ve İzmir'e naklettikten sonra kendisinden alacağını söyledi. Y.E.Y. ve Ö.Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-01-31 16:38:52



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